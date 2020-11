De eerste partij van Mike Tyson in vijftien jaar heeft geen winnaar opgeleverd. De jury oordeelde zaterdag dat de demonstratiewedstrijd tussen de 54-jarige bokslegende en zijn generatiegenoot Roy Jones Jr. (51) was geëindigd in een remise.

De veelbesproken comeback van Tyson vond plaats in een leeg STAPLES Center in Los Angeles en leverde een partij op die ging over de volle acht ronden van twee minuten. Tyson maakte daarin de beste indruk, maar de jury (die niet zelf in de zaal aanwezig was, maar op afstand oordeelde), wees uiteindelijk geen winnaar aan.

De voormalige supersterren toonden allebei flitsen van hun oude klasse in een vermakelijk duel, waarin het er af en toe stevig aan toe ging. Hoewel Tyson meer rake klappen uitdeelde, werd de door de WBC speciaal ontworpen Frontline Battle-kampioensriem niet uitgedeeld.

Voor meervoudig wereldkampioen Tyson was het zijn eerste partij sinds 2005. Een groot deel van de opbrengst van het duel met Jones Jr. gaat naar goede doelen.

Tyson en Jones kunnen leven met uitslag

De Amerikaanse kemphanen toonden veel respect voor elkaar en konden allebei leven met de uitkomst. "Het is heel wat om de klappen van Mike op te moeten vangen", zei Jones. "Het is prima zo, misschien kunnen we het nog een keer overdoen."

Het duel in het STAPLES Center, waar onder meer de basketballers van de LA Lakers normaal hun thuiswedstrijden spelen, werd vanwege coronamaatregelen afgewerkt zonder publiek. Zelfs juryleden, die doorgaans moeten beslissen welke bokser een ronde gewonnen heeft, waren niet lijfelijk aanwezig. De jury werd gevormd door drie oud-bokskampioenen, die op afstand oordeelden.

De demonstratiewedstrijd tussen beide vijftigers kende wat andere regels dan een standaard bokspartij. Zo werden er dikkere handschoenen gedragen dan gebruikelijk, zodat klappen minder hard aankwamen. Ook duurden de ronden slechts twee in plaats van drie minuten.