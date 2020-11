Windsurfer Kiran Badloe heeft zaterdag met een fraaie overwinning in de afsluitende medalrace brons overgehouden aan het EK in de olympische RS:X-klasse in Portugal.

Voor de onttroonde titelhouder was het zijn derde zege op rij voor de kust van Vilamoura. De 26-jarige Badloe begon de medalrace als vierde en had geen kans om meer op de Europese titel.

De regerend wereldkampioen had pech dat er op vrijdag geen races werden gevaren vanwege een gebrek aan wind. Deelnemers mochten wel starten, maar de wedstrijden werden voor het einde afgebroken. De Europese titel was voor de Israëliër Yoav Cohen.

"We wisten van het begin dat het lastig zou worden met zo weinig uren in het water", zegt interim-coach Casper Bouman van Badloe. "Gedurende de week pakte hij het steeds beter op en liet hij zijn kwaliteit zien in de laatste races."

Bij de vrouwen eindigde Lilian de Geus, eveneens titelverdedigster in Portugal, op de negende plaats. De wereldkampioene kwam in de medalrace als derde over de finish.

Charline Picon uit Frankrijk won de Europese titel in stijl met een zege in de finale.