NOC*NSF hoopt minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) er op korte termijn van te kunnen overtuigen dat de topcompetities zo snel mogelijk hervat moeten worden. De sportkoepel maakt zich zorgen over het gebrek aan wedstrijden voor Nederlandse sporters, ook met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

"We komen op een cruciaal punt, namelijk dat het onze kansen in Tokio kan beïnvloeden", zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, in gesprek met NU.nl. "De huidige situatie moet niet veel langer duren, dat is vanuit de sporten echt een vaststelling. De urgentie groeit met de week."

Het kabinet besloot half oktober, toen de coronacijfers steeds slechter werden, om alle topcompetities stil te leggen. Er werd een uitzondering gemaakt voor het betaald voetbal, eerst voor de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie en na kritiek op minister Van Ark ook voor de Vrouwen Eredivisie.

NOC*NSF pleitte er in een brief aan Van Ark direct voor om die uitzonderingspositie door te trekken naar onder meer hockey, volleybal, basketbal, handbal en ijshockey, maar de minister ging daar niet in mee. De topcompetities in die sporten liggen dus al anderhalve maand stil en het is voorlopig nog onduidelijk of en wanneer er weer wedstrijden mogen plaatsvinden.

"We willen graag zo snel mogelijk weer spelen", zegt Guido Davio, de algemeen directeur van volleybalbond Nevobo. "Waarbij we ons er natuurlijk van bewust zijn dat het binnen strenge kaders moet. Maar we zijn van mening dat de topcompetities een heel beperkt effect hebben op de verspreiding van het virus en we vinden het heel belangrijk dat we perspectief houden voor onze sport."

De topcompetities willen vergelijkbare protocollen invoeren als in de Eredivisie, met vooral veel testen. (Foto: Pro Shots)

'Protocollen zullen heel streng zijn'

NOC*NSF en de betrokken sportbonden zijn altijd blijven praten met het ministerie van VWS, maar ze willen hun standpunten ook rechtstreeks toelichten aan Van Ark. Er stond een afspraak voor vorige week, maar door de drukke agenda van de minister is het gesprek nog niet geweest. "Er wordt aan gewerkt en die afspraak zal er komen", aldus Hendriks.

"Wij werken in ieder geval continu aan het verscherpen van de protocollen die nodig zullen zijn om de competities te kunnen hervatten. De voorwaarden zullen uiteraard heel streng zijn en vergelijkbaar met wat er nu in het betaald voetbal gebeurt. Daarmee willen we de minister en het RIVM ervan overtuigen dat we wedstrijden kunnen spelen zonder de risico's voor de volksgezondheid te vergroten."

De technisch directeur snapt dat het kabinet het aantal verplaatsingen zo klein mogelijk wil houden om het aantal coronabesmettingen niet op te laten lopen en dat er daardoor keuzes gemaakt moeten worden. "Maar wij kunnen het aantal mensen dat betrokken is bij de topcompetities klein houden, door goed te kijken om welke sporten het gaat en daar selectief in te zijn."

NOC*NSF richt zich vooral op de competities die belangrijk zijn in de voorbereiding van nationale ploegen op EK, WK's en Olympische Spelen. De Nederlandse hockeyteams hopen bijvoorbeeld volgend jaar augustus goud te winnen in Tokio, maar de internationals kunnen momenteel alleen trainen bij Oranje en niet wekelijks wedstrijden spelen bij hun club. "Als je in een teamsport geen wedstrijden kan spelen, gaat het niveau heel snel naar beneden", zegt Hendriks. "De competities zijn noodzakelijk op weg naar de Spelen."

Maurits Hendriks. (Foto: Pro Shots)

'De tijd begint te dringen'

NOC*NSF en de sportbonden willen er bij minister Van Ark ook op wijzen dat in bijna alle andere Europese landen de topcompetities in sporten buiten het voetbal wél door zijn gegaan.

"Natuurlijk geven we dat aan", zegt Davio. "En het ministerie begrijpt ons ook echt wel. Maar je moet het zien in de bredere context dat het ingewikkeld is dat de ene sector wel open mag en de andere niet."

De directeur van de volleybalbond vind het lastig in te schatten of de minister gevoelig zal voor de argumenten van de sportsector, zeker nu de coronacijfers de laatste dagen geen goede trend laten zien. "Dat is het argument dat we vaak terugkrijgen en daar heeft natuurlijk iedereen in Nederland mee te dealen. Maar voor onze competities begint de tijd wel te dringen."