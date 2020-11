Vijftien jaar na zijn laatste gevecht keert Mike Tyson komende nacht terug in de ring. De 54-jarige boksicoon neemt het op tegen generatiegenoot Roy Jones jr. (51), maar hoe serieus is deze partij?

Op internet en televisie zullen wereldwijd miljoenen mensen meekijken met de rentree van legende Tyson. Maar vanwege coronamaatregelen zullen er komende nacht (het duel begint rond 5.00 uur Nederlandse tijd) zo min mogelijk mensen aanwezig zijn in het STAPLES Center in Los Angeles, waar onder meer de basketballers van de LA Lakers normaal hun thuiswedstrijden spelen.

Zelfs juryleden, die doorgaans moeten beslissen welke bokser een ronde gewonnen heeft, zullen niet aanwezig zijn. Pas enkele dagen van tevoren nam de organisatie de twijfel weg of er wel een winnaar zou worden aangewezen; er is wel degelijk sprake van een puntentelling.

CSAC, de boksbond van de staat Californië, gaf afgelopen zomer onder bepaalde voorwaarden toestemming voor het duel tussen de twee veteranen. "Het is een demonstratiewedstrijd. Ze mogen hun kwaliteiten als bokser tonen en hard sparren, maar het is niet de bedoeling dat beide mannen een knock-out proberen uit te delen", vertelde CSAC-baas Andy Foster aan Amerikaanse media.

Tyson en Jones stemden beide in met die voorwaarden. Boksliefhebbers kunnen liefst acht rondes lang genieten van hun combinaties en kwaliteiten. De vijftigers zullen dikkere handschoenen dragen dan gebruikelijk, zodat hun klappen minder hard aankomen.

Mike Tyson wil de wereld laten zien dat het weer goed met hem gaat. (Foto: Pro Shots)

Waarom maakt Tyson comeback?

Maar wat is dan de reden van Tyson om weer keihard te gaan trainen en na al die jaren terug te keren in de ring? Geld, zo werd lange tijd alom aangenomen in de Verenigde Staten.

De iconische bokser heeft (nagenoeg) alles van de naar schatting 300 miljoen dollar (ruim 250 miljoen euro) aan prijzengeld die hij verdiende in zijn carrière uitgegeven aan onder meer drank en drugs.

De laatste jaren gooide 'Iron Mike' zijn leven drastisch om. Hij werd geheelonthouder, bekeerde zich tot de islam en besteedt zijn vrije tijd tegenwoordig aan de vele duiven die hij houdt. Met zijn terugkeer in de ring wil hij vooral aan het grote publiek laten zien dat het weer goed met hem gaat.

De ooit gevreesde zwaargewicht Tyson bekommert zich tegenwoordig vooral om zijn duiven. (Foto: Getty)

Opbrengst gaat naar goede doelen

Het is hem dan ook niet om het geld te doen, zo liet zijn management in de aanloop naar het gevecht in een officiële verklaring weten. "Mike is sterk verbonden aan enkele goede doelen. Hij zal een substantiële donatie doen aan deze charitatieve instellingen, om zo mensen die door de pandemie zijn getroffen financieel, medisch en sociaal te helpen."

De exacte hoogte van Tysons donatie zal na afloop van de demonstratiepartij bekend worden gemaakt en hangt af van de opbrengst uit televisie- en internetuitzendingen.

De mate van succes van het evenement zal ook bepalen of Tyson in de toekomst vaker de boksring in stapt. Een gevecht met zijn oude rivaal Evander Holyfield, van wie Tyson ooit een stuk uit zijn oor beet, zit al langere tijd in de pijplijn.