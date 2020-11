De Nederlandse basketballers hebben vrijdag een belangrijke zege geboekt in de EK-kwalificatie. Oranje was in zijn eerste interland sinds februari met 78-76 te sterk voor Zweden.

Nederland speelt zijn kwalificatiewedstrijden deze week in een bubbel in het Turkse Istanboel. De ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia stond tegen Zweden bij rust op achterstand (38-42), maar had met nog minder dan twee minuten op de klok een geruststellende voorsprong opgebouwd (76-66).

De Scandinaviërs kwamen nog gevaarlijk terug - een driepunter van Tobias Borg met nog drie seconden te gaan zorgde voor 77-76 - maar Nederland gaf de zege niet meer uit handen.

Yannick Franke was met 22 punten de topscorer van Oranje. Charlon Kloof kwam tot dertien punten.

Nederland is door de zege de nieuwe koploper in groep D, met nog drie duels te spelen. De beste drie landen plaatsen zich voor het Europees kampioenschap, dat over een kleine twee jaar wordt gehouden in Duitsland, Tsjechië, Georgië en Italië. Nederland was in 2015 voor het laatst actief op het EK. Dat was toen de eerste deelname in 26 jaar.

Stand in groep D 1. Nederland: 3-5 (-1)

2. Kroatië: 2-4 (+26)

3. Zweden: 3-4 (-11)

4. Turkije: 2-2 (-14)

Veel spelers hadden geen wedstrijdritme

Nederland kwam negen maanden geleden voor het laatst in actie, toen de ploeg de kwalificatie voor het EK van 2022 begon met een verrassende uitzege op Turkije (65-72). Kroatië, ook een topland in het Europese basketbal, was vervolgens te sterk voor Oranje (59-69).

Zes spelers van het Nederlands team (Leon Williams, De Jong, Shane Hammink, Mohamed Kherrazi, Emmanuel Nzekwesi en Thomas van der Mars) spelen in de Nederlandse competitie, die al anderhalve maand stilligt. Het zestal kon daardoor de afgelopen weken alleen trainen met de Nederlandse ploeg. In bijna alle andere Europese landen mogen de basketbalcompetities wel doorgaan.

Oranje speelt zondag nog tegen Turkije. De ploeg sluit de EK-kwalificatie in februari af met wedstrijden tegen Kroatië en Zweden.