Met een tiende plek tijdens de parallelreuzenslalom in het Oostenrijkse Lech leverde skiester Adriana Jelinkova donderdag een historische prestatie. Niet eerder eindigde een Nederlandse zo hoog in een wereldbekerwedstrijd in het alpineskiën.

Jelinkova - geboren in Tsjechië, opgegroeid in Nederland en woonachtig in Oostenrijk - verbeterde de prestatie van Angelika van der Kraats, die in 1985 elfde werd op de combinatie in Bad Kleinkirchheim en daarmee lang het Nederlandse record in handen had.

"Het is onwijs gaaf, al heb ik daar nog niet echt over nagedacht. Maar natuurlijk maakt me dat trots. Ik ben vooral blij weer te kunnen skiën. Ik heb sinds lange tijd weer plezier beleefd", zegt de 25-jarige Jelinkova vrijdag vanuit Lech.

Ze kon noodgedwongen maandenlang niet op de ski's staan nadat het vorige seizoen voortijdig was beëindigd als gevolg van de coronapandemie. "De periode daarna was raar. Ik zat alleen maar thuis en kon niet meer trainen. Terwijl er wel gewoon sneeuw op de bergen lag."

Jelinkova's inkomsten liepen behoorlijk terug. Vergeleken met de absolute wereldtop zijn haar middelen sowieso beperkt. Haar team bestaat uit slechts twee mensen: trainer René Rijsdijk en haar moeder.

"Het is iets wat ik vaak vergeet, maar ik heb een heel klein team vergeleken met de wereldtoppers.", zegt ze. "Voor mijn trainer en mijn moeder is het skiën eigenlijk een tweede baan. Ze hebben financieel behoorlijk geleden."

Adriana Jelinkova bij de wereldbeker in Lech. (Foto: ANP)

'Dit is gezien mijn kleine team en budget heel speciaal'

Vorige week kwam Jelinkova al in actie bij de wereldbekerstart in het Finse Levi, waar ze niet wist te imponeren. "Het was niet goed genoeg. De stress van de afgelopen periode heeft veel energie gekost", vertelt ze.

"Bovendien was het organisatorisch niet heel goed in Finland en was het ontzettend donker. De zon komt in deze tijd van het jaar maar weinig boven in Lapland, terwijl ik daar normaal juist een enorme boost van krijg."

Na de sportieve en financiële malaise van de laatste maanden zette Jelinkova donderdag in Lech haar beste klassering ooit neer. "Als ik het zo naar mijn zin heb, kan ik het beste skiën bij mezelf naar boven halen. En dan zie je dat ik me met de besten ter wereld meet. Dat is gezien mijn kleine team en kleine budget heel speciaal."

Over twee weken doet Jelinkova mee aan de wereldbeker reuzenslalom in het Franse Courchevel.