Christian Coleman, de regerend wereldkampioen op de 100 meter, heeft bij het internationale sporttribunaal CAS beroep aangetekend tegen zijn tweejarige dopingschorsing. Dat maakt het CAS donderdag bekend.

Coleman werd op 22 oktober voor twee jaar geschorst voor het missen van drie dopingtests in twaalf maanden, wat tegen de antidopingregels van de Athletics Integrity Unit (AIU) is. Er is geen bewijs dat hij verboden middelen heeft gebruikt.

Door de dopingschorsing van de AIU moet Coleman de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio missen. Het zouden de eerste Spelen zijn voor de 24-jarige Amerikaan. De schorsing van Coleman loopt tot en met 13 mei 2022.

Coleman meldde in maart dat hij op 9 december vorig jaar niet bereikbaar was voor een test, nadat hij eerder op 16 januari en 26 april 2019 al afwezig was.

Volgens de wereldrecordhouder op de 60 meter (indoor) was er sprake van een complot. Hij ontkende met klem dat hij de dopingcontroleurs bewust heeft ontweken, maar de AIU oordeelde dat de atleet geen goede redenen heeft aangedragen om de gemiste testen te verklaren.