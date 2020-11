Een op de drie Nederlanders is tijdens de coronapandemie minder gaan sporten, zo blijkt woensdag uit het onderzoek Sportgedrag en effecten coronapandemie, dat is uitgevoerd door sportkoepel NOC*NSF.

Voor bijna twee derde van de Nederlanders die minder zijn gaan sporten is het sluiten van sportclubs de belangrijkste reden. Voor jongeren tot en met achttien jaar is dat 71 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna een op de tien Nederlanders helemaal gestopt is met sporten. Veel mensen missen de gezelligheid, het samen trainen en de structuur die sport biedt.

Tegelijkertijd is er ook een groep Nederlanders die juist meer is gaan sporten en bewegen, zo'n 13 procent. Daarbij is vooral vanuit huis sporten en bewegen (wandelen, hardlopen en fitness) populair.

'Bij veel mensen verdwijnt motivatie'

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, maakt zich zorgen over de cijfers. "Een grote groep Nederlanders weet gelukkig zelf voldoende sport- en beweegactie te organiseren in hun dagelijkse routine", zegt hij.

"Maar er is ook een hele grote groep Nederlanders die écht een sportclub nodig hebben om in beweging te komen, waar ze op de hen bekende manier sportles krijgen van een trainer, in een team kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Bij die groep verdwijnt de motivatie om te sporten zodra de sportclubs hun deuren moeten sluiten of alleen zeer beperkt open mogen zoals nu."

Voor het onderzoek zijn ruim drieduizend Nederlanders in de leeftijdscategorie vijf tot en met tachtig jaar ondervraagd.