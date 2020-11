Na haar afscheid in januari 2019 ging het vaak over een terugkeer van Nycke Groot in Oranje, maar de tophandbalster zal het nationale shirt niet meer dragen. Tess Wester en Lois Abbingh bewonderen de keuze van hun ploeggenoot bij het Deense Odense om na dit seizoen te stoppen. "Maar we hebben laten zien dat we ook zonder haar kunnen."

Het was zondag even na het Champions League-duel van Odense bij Brest toen Groot in de kleedkamer het woord nam. Bijna twee jaar na haar afscheid bij Oranje vertelde de 32-jarige handbalster haar ploeggenoten dat het na dit seizoen over en uit is. Na al die jaren op topniveau is ze fysiek en mentaal uitgeput. De batterij is leeg.

"Iedereen heeft haar een knuffel gegeven en gevraagd hoe ze zich eronder voelde", blikte Wester dinsdag bij een persmoment terug op dat moment. "Het is dapper dat ze zo'n beslissing kan maken. Iedere topsporter weet wat het betekent om ergens voor te leven. Nycke zei dat ze er vrede mee heeft en dat is het belangrijkste."

Begin 2019 was het lichaam van Groot al op en stopte ze bewust bij Oranje om haar handbalcarrière te kunnen verlengen. Met succes, want de geboren Alkmaarse won enkele maanden later met de Hongaarse club Györi voor het derde jaar op rij de Champions League. Vlak daarna maakte Groot de overstap naar Denemarken.

Ondanks haar afscheid bij Oranje stond de deur naar een terugkeer altijd op een kier en ook de speculaties over een rentree van de 141-voudig international namen afgelopen jaar toe. Deels gevoed door bondscoach Emmanuel Mayonnade, die er geen geheim van maakte dat Groot altijd welkom zou zijn bij Oranje.

Nycke Groot en Tess Wester op het WK 2017 in Duitsland, waar Oranje brons veroverde. (Foto: ANP)

'Het was een charmeoffensief van de pers'

Eind oktober werd Groot uit het niets opgenomen in de voorselectie voor het EK. Een administratief feit, zo werd benadrukt in het persbericht. Maar opeens leek een rentree van een van de beste Nederlandse handbalsters ooit, die in vijftien jaar 439 keer scoorde en Oranje op EK's en WK's naar medailles leidde, niet ver meer.

"Het was vooral een charmeoffensief van de pers", vindt keeper Wester. "Haar plek in de voorselectie was voor het geval er van de 35 meiden tien geblesseerd zouden raken. Dan hadden we misschien een beroep op Nycke kunnen doen als ze dat had gewild. De keuze is altijd aan haar geweest en die moeten we accepteren."

Abbingh hoopte wel stiekem dat haar ploeggenoot bij Odense het Oranje-shirt weer aan zou trekken. "Wij wisten dat de kans enorm klein was dat ze überhaupt mee zou gaan naar het EK, maar doordat ze op de lijst stond, bleef iedereen van buitenaf toch hopen dat het misschien toch zou gebeuren."

"De hoop had ik zelf natuurlijk ook, al wist ik dat het er niet meer in zat. Ik heb ook tegen Nycke gezegd: als je er niet 100 procent van overtuigd bent dat je het moet doen, moet je het zeker niet doen. Ik denk dat ze nu voor zichzelf een goede keuze heeft gemaakt en ik hoop dat het de juiste beslissing is."

Nycke Groot zet na dit seizoen een punt achter haar loopbaan. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen goed functioneren zonder Groot en Broch'

De roep om een terugkeer van een bekende ex-international is niet nieuw. Ook Yvette Broch, die in augustus 2018 eveneens fysiek en mentaal uitgeput een punt achter haar loopbaan zette, wordt zo nu en dan nog altijd in verband gebracht met een terugkeer in Oranje. Enkele dagen geleden werd bekend dat ze meetraint bij het Franse Metz, uitgerekend de ploeg van bondscoach Mayonnade.

"Wij hoorden ook pas maandag dat ze weer is begonnen", zei Abbingh over een mogelijke rentree van Broch in Oranje. "Eerst maar eens zien hoe ze fysiek terugkomt en of ze het dan nog steeds leuk vindt. Ik kan me voorstellen dat het na zo'n lange tijd heel zwaar is om mentaal en fysiek die aansluiting weer te vinden."

Wester vindt dat Nederland in het recente verleden - Oranje kroonde zich vorig jaar in Japan voor het eerst in de historie tot wereldkampioen - al heeft aangetoond niet meer afhankelijk te zijn van voormalige toppers.

"Er worden vaak heel veel namen genoemd van speelsters die altijd gemist worden, zoals Yvette en Nycke. Laat ik vooropstellen dat het speelsters zijn met kwaliteiten die je er altijd bij wil hebben. Maar we hebben ook laten zien dat we goed kunnen functioneren zonder hen. Als spelersgroep hebben we ze niet hard nodig", aldus Wester.