De Nederlandse handbalsters zijn opgelucht dat het EK volgende maand gewoon door kan gaan, al zijn er ook zorgen. Tess Wester en Lois Abbingh voorzien in de Deense coronabubbel fysieke en mentale uitdagingen voor de regerend wereldkampioen. "Het is moeilijk dat er straks van ons wordt verwacht dat we een topprestatie leveren."

Heel even zag het ernaar uit dat het EK helemaal niet meer door zou gaan. Noorwegen trok zich vorige week vanwege de coronapandemie terug als medeorganisator, maar maandag kwam er groen licht voor de noodoplossing. Denemarken gaat het toernooi van 3 tot en met 20 december alleen organiseren.

"Hoe langer het duurde, hoe minder hoop ik had dat het EK wel door zou gaan", zei Abbingh dinsdag bij een digitaal persmoment. "Het werd wel een politiek ding. Als Denemarken niet kan verkopen dat er zestien verschillende landen langskomen, had het politiek gezien nog mis kunnen lopen. Gelukkig is het allemaal gelukt."

Toch zal het contrast met het WK van een jaar geleden in Japan, waar Nederland historie schreef door voor het eerst in de geschiedenis goud te veroveren, groot zijn. De stadions blijven leeg, speelsters moeten in het hotel blijven en mogen elkaar niet opzoeken. Een flinke uitdaging voor het altijd zo hechte Oranje.

"Ik had er wel vertrouwen in dat het door zou gaan, maar ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het niet optimaal is", aldus keeper Wester. "Wij spelen ook het liefst in een hal met publiek, zien het liefst onze familie tussendoor en gaan op vrije dagen een kopje koffie doen. Maar dat zit er nu niet in."

Lois Abbingh vreesde de laatste weken dat het EK niet door zou gaan. (Foto: Pro Shots)

'Wie kan garanderen dat koks en schoonmakers in bubbel zitten?'

De speelsters verzamelen deze week eerst in Nederland en vertrekken daarna naar Denemarken, waar een bubbel wordt gecreëerd. Hoewel het niet zo is dat een heel team uit het toernooi wordt gezet bij één positieve test, weet de 27-jarige Wester nu al dat de omstandigheden mentaal van grote invloed zullen zijn.

"We hebben sowieso het gevoel dat het Russisch roulette wordt. Want wie kan ons garanderen dat koks en schoonmakers ook in de bubbel zitten? Bovendien is er een kans op valspositieve testen", benadrukt Wester, die in 2016 (zilver) en 2018 (brons) nog succesvol was met Oranje op het EK.

"Het is moeilijk dat er verwacht wordt dat we een topprestatie leveren, terwijl we drie weken in een hotel moeten zitten en niet naar buiten mogen of bij elkaar op de kamer mogen komen. We zijn straks individuele sporters die als team moeten presteren in omstandigheden waar we nog nooit mee te maken hebben gehad. Dat wordt gewoon pittig."

Abbingh is iets positiever gestemd dan haar één jaar jongere teamgenoot. "Als eenmaal iedereen negatief is getest en in de bubbel blijft, denk ik niet dat er tijdens het toernooi veel fout kan gaan. Het wordt vooral spannend voordat iedereen vertrekt. Als we eenmaal in Denemarken zijn, gok ik dat er minder problemen zijn."

De Nederlandse handbalsters veroverden vorig jaar in Japan de wereldtitel. (Foto: Pro Shots)

Veel te doen om blessures in aanloop naar EK

Naast het coronavirus gaat het in de aanloop naar het EK veel over de belasting van de speelsters. Net als in veel andere sporten is het speelschema in het handbal door de coronacrisis nu voller dan normaal, waardoor het aantal blessuregevallen toeneemt.

"Is het qua belasting wel verstandig om zo'n toernooi te spelen?", vraagt Abbingh zich hardop af. "De laatste maanden na de lockdown zie je het aantal blessures toenemen. Eigenlijk is er nu wekelijks een zware blessure. Dat is wel iets waar mensen onbewust over nadenken, al gaat dat weg als het fluitje gaat."

"Het is wel een onderwerp dat in de kleedkamer wordt besproken. We moeten ons daar zo min mogelijk door laten afleiden. Dit is gelukkig wel de eerste keer dat we niet twee wedstrijden in twee dagen hoeven te spelen, dus laten we hopen dat dat een positieve invloed heeft op dit toernooi en er niet veel blessures komen."

De Nederlandse handbalsters beginnen het EK op 4 december met een wedstrijd tegen Servië in het Deense Kolding. Daarna volgen nog groepsduels met Kroatië (6 december) en Hongarije (8 december). De nummer één tot en met drie gaan door naar de zogenoemde 'main round', de tweede groepsfase.