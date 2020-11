Sifan Hassan maakt nog kans om uitgeroepen te worden tot Wereldatlete van het Jaar. De geboren Ethiopische staat op de shortlist van vijf vrouwen die de internationale atletiekbond dinsdag heeft bekendgemaakt.

Femke Bol maakte aanvankelijk ook kans op de prestigieuze titel. Het twintigjarige talent, dat in juli het 22 jaar oude Nederlandse record op de 400 meter horden verbeterde, behoorde tot de tien genomineerden maar heeft de laatste schifting niet gehaald.

De 27-jarige Hassan brak in september het werelduurrecord door in Brussel 18 kilometer en 930 meter te lopen. Een maand later verpulverde de geboren Ethiopische het Europees record op de 10 kilometer met een tijd van 29.36,67.

Naast Hassan maken de Ethiopische Letesenbet Gidey, de Keniaanse Peres Jepchirchir, Yulimar Rojas uit Venezuela en de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah kans op de titel van Wereldatlete van het Jaar.

De prijzen voor beste mannelijke en vrouwelijke atleet in de wereld worden op zaterdag 5 december uitgereikt tijdens een digitaal evenement.