Rico Verhoeven komt op 30 januari voor het eerst sinds de coronacrisis weer in actie. De wereldkampioen van het zwaargewicht verdedigt zijn titel tegen Jamal Ben Saddik.

Het gevecht zal op een nog onbekende locatie in Nederland worden gehouden. Kickboksbond GLORY maakt op een later moment ook de rest van de fight card van GLORY 77 bekend.

De 31-jarige Verhoeven heeft de wereldtitel bij het zwaargewicht sinds 2014 in zijn bezit en gaat voor de derde keer tegen Ben Saddik vechten.

Eind 2017 was de Brabander in een titelgevecht in Rotterdam al eens te sterk voor de Belgische Marokkaan. In een eerdere onderlinge ontmoeting in 2011 ging Verhoeven knock-out.

De dertigjarige Antwerpenaar, die in Breda traint, maakte voor de coronacrisis indruk door onder meer een achtmanstoernooi in het zwaargewicht te winnen. Daarna werd hem een nieuwe titelgevecht met Verhoeven beloofd, dat dit najaar zou moeten plaatsvinden. Door de coronacrisis kon GLORY echter lang geen wedstrijden organiseren.

In december pas eerste GLORY-gevecht sinds corona-uitbraak

De kickboksbond kampte met grote financiële problemen. Op 19 december wordt pas het eerste GLORY-evenement sinds de corona-uitbraak gehouden.

Op een onbekende locatie in Rotterdam zullen zwaargewichten Badr Hari en Benjamin Adegbuyi het zonder publiek tegen elkaar opnemen in het hoofdgevecht van GLORY 76.