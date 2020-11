De Diamond League heeft dinsdag de voorlopige kalender bekendgemaakt voor het nieuwe atletiekseizoen. De organisatie hoopt in 2021 veertien wedstrijden te kunnen organiseren.

De eerste wedstrijd staat voor 23 mei gepland in het Marokkaanse Rabat. Tot de Olympische Spelen staan er in totaal zeven wedstrijden gepland, waarna de Diamond League op 14 augustus verdergaat met een evenement in Sjanghai.

Op 4 juni staat in Rome de eerste Europese wedstrijd van het Diamond League-seizoen op het programma. Ook Oslo, Stockholm, Monaco, Londen, Lausanne, Parijs, Brussel en Zürich zijn in 2021 gastheer.

Zürich vormt begin september het sluitstuk van het seizoen. De laatste wedstrijd in Zwitserland, die over twee dagen wordt gehouden, geldt als een finale waar de atleten zich voor moeten kwalificeren.

Het afgelopen atletiekseizoen werd flink verstoord door de coronacrisis, waardoor veel Diamond League-wedstrijden werden geschrapt. De dinsdag gepubliceerde kalender is ook nog onder voorbehoud van eventuele noodgedwongen wijzigingen.

Begin deze maand werd, tot grote verbazing van Dafne Schippers, al bekend dat de 200 meter uit het Diamond League-programma voor 2021 wordt geschrapt. De internationale atletiekbond nam die beslissing om overbelasting te voorkomen.