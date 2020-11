Het WK darts wordt eind dit jaar van 15 december tot en met 3 januari gehouden met 'gewoon' Alexandra Palace als locatie, zo heeft dartsbond PDC maandag bekendgemaakt. Mogelijk zijn er zelfs fans welkom in Londen.

Vanwege de coronacrisis was er lange tijd onduidelijkheid over de speeldata en locatie van het WK. De gekozen data wijken enigszins af van eerdere edities: normaal gesproken begint het toernooi een paar dagen eerder en is de finale op Nieuwjaarsdag.

"Na een onzeker jaar is het voor iedereen die bij het darts betrokken is fantastisch dat er nu een WK aan de horizon gloort", aldus PDC-voorzitter Barry Hearn. "Het zou een enorme opsteker zijn als het ook nog eens het eerste toernooi sinds maart met publiek is."

Eerder op maandag maakte premier Boris Johnson bekend dat de Britse lockdown volgende week woensdag na vier weken ten einde komt en dat er in delen van Groot-Brittannië weer (deels) publiek bij sportwedstrijden mag zijn.

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in drie risiconiveaus en het is nog niet helemaal duidelijk onder welk gebied Londen valt. Vermoedelijk wordt later deze week bekend of er toeschouwers welkom zijn in Alexandra Palace.

Vorig jaar greep Michael van Gerwen in Londen naast zijn vierde wereldtitel. De nummer één van de wereld verloor in de finale met 7-3 van Peter Wright, die voor het eerst wereldkampioen werd. De loting voor de komende editie is volgende week donderdag.