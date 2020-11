Valentino Rossi heeft het er moeilijk mee dat hij zondag in Portugal voor de laatste keer in actie kwam voor het fabrieksteam van Yamaha. De MotoGP-legende zag een tijdperk van vijftien jaar ten einde komen.

De 41-jarige Rossi rijdt ook komend seizoen in de zwaarste motorklasse, maar niet meer voor het Yamaha-fabrieksteam, waar hij vier keer wereldkampioen werd en zich tot icoon ontpopte. Hij gaat verder bij satellietteam Petronas Yamaha, zo werd eind september bekend.

"Ik ga de mensen in het team het meeste missen. Technisch verandert er niet heel veel voor me, maar in de afgelopen vijftien jaar heb ik veel vrienden gemaakt in het team", zegt Rossi tegen Motorsport.com.

"Het was een emotioneel moment toen ik zondag voor de laatste keer terugkwam in de pits. Vooral omdat het avontuur erop zit met veel mensen die heel belangrijk voor me zijn."

De Italiaan eindigde dit seizoen slechts als vijftiende in de WK-stand. "Ik moet hard aan mezelf gaan werken en met Yamaha moeten we onder meer voor een betere kwalificatie en een sterkere tweede seizoenshelft gaan zorgen. Het wordt een flinke uitdaging."

Rossi, wiens tijd bij Yamaha werd onderbroken door twee jaar bij Ducati, werd met Yamaha wereldkampioen in 2004, 2005, 2008 en 2009. Zijn laatste podiumplek dateert van twee jaar geleden, toen hij overall derde werd.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van Valentino Rossi na zijn laatste race voor het Yamaha-fabrieksteam.