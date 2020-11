Het EK handbal voor vrouwen kan volgende maand gewoon doorgaan. Het Europese titeltoernooi wordt nu volledig door Denemarken georganiseerd, zo maakten de Europese en de Deense handbalbond maandag bekend.

Het EK, dat op 3 december begint en tot en met 20 december duurt, zou eigenlijk in Denemarken én Noorwegen worden gehouden. De Noorse autoriteiten vinden het vanwege de coronacrisis echter niet verantwoord om nu een toernooi te organiseren en dus trokken de Scandinaviërs zich vorige week terug als organisator.

Onder anderen de Nederlandse handbalsters zouden hun groepswedstrijden in het Noorse Trondheim spelen. Het was onduidelijk of het EK überhaupt nog zou kunnen doorgaan, maar nu is er alsnog groen licht om het toernooi volledig in Denemarken te organiseren.

Oranje, dat samen met Kroatië, Servië en Hongarije in poule C zit, speelt de groepswedstrijden nu in het Deense Kolding. Daar worden ook de duels in groep D afgewerkt. De wedstrijden in poule A en B stonden al in Denemarken (Herning) op het programma.

De wedstrijden in de tweede groepsfase, de zogenoemde main round, worden verdeeld over Herning en Kolding en het finaleweekend wordt afgewerkt in Herning. Het speelschema van het EK blijft verder ongewijzigd.

Regerend wereldkampioen Nederland begint de jacht op de Europese titel op 4 december met een wedstrijd tegen Servië. Daarna volgen nog duels met Kroatië (6 december) en Hongarije (8 december). Oranje won nog nooit Europees goud; in de afgelopen edities werd brons (2018) en zilver (2016) veroverd.