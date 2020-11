Nycke Groot zet na dit seizoen een punt achter haar loopbaan. De handbalster van het Deense Odense BK voelt zich fysiek en mentaal niet meer goed genoeg om langer door te gaan.

De 32-jarige Groot besloot in januari 2019 al om een punt achter haar interlandcarrière te zetten omdat "haar lichaam op was". Haar ploeggenoten probeerden haar recentelijk nog te verleiden tot een terugkeer bij Oranje, maar tevergeefs. Nu kondigt ze dus ook het einde van haar clubloopbaan aan.

"Na meerdere jaren handballen op topniveau ben ik fysiek en mentaal uitgeput", zegt Groot maandag in een verklaring van Odense. "Mijn batterij is bijna leeg en ik stop graag nu mijn spel nog goed is. Ik ga er nog alles aan doen om met Odense de titel te veroveren."

Groot geldt als een van de beste Nederlandse handbalsters aller tijden. De 141-voudig international won met Oranje zilver op het WK 2015 en EK 2016 en brons op het WK 2017 en EK 2018.

Haar clubcarrière begon logischerwijs ook in Nederland, waarna ze in 2006 naar Denemarken trok om bij Holstebro en Midtjylland te spelen. Tussen 2015 en 2019 stond Groot onder contract bij het Hongaarse Gyori, waarmee ze drie keer de Champions League won. Na het seizoen 2018/2019 keerde Groot bij Odense terug in Denemarken.

"We respecteren en steunen de beslissing van Nycke om te stoppen", zegt hoofdtrainer Ulrik Kirkely van Odense. "Ze is een geweldige handbalster met een schitterende carrière die veel voor ons heeft betekend en nog altijd doet. Zowel op als naast het veld."