Yvette Broch is ruim twee jaar na haar afscheid teruggekeerd op het handbalveld. De 29-jarige Westlandse traint op eigen verzoek mee bij het Franse Metz, de club van Oranje-bondscoach Emmanuel Mayonnade.

"Ik heb 2,5 jaar nodig gehad om dingen te leren over mezelf en om andere ervaringen in het leven op te doen", zegt Broch tegen de NOS. "De druk die ik mezelf oplegde als topsporter, heeft me uiteindelijk opgebrand."

De 118-voudig Oranje-international (303 doelpunten) zette in augustus 2018 abrupt een punt achter haar succesvolle carrière. Ze besloot te stoppen, omdat ze fysiek en mentaal volledig uitgeput was.

"Ik ben de afgelopen jaren een ander persoon geworden, waarin ik het leven van een heel andere kant heb gezien", laat ze weten. "Nu beleef ik handbal ook anders. Ik vind het heerlijk om weer op het veld te staan en echt te genieten. Dat is ook mijn intentie en verder zien we wel. Voor nu is het vooral lekker trainen en plezier maken."

Van 2011 tot en met 2015 speelde Broch ook al voor Metz. Daarna vertrok ze naar de Hongaarse topclub Györi, waarmee ze onder meer twee keer de Champions League won.

De cirkelspeelster veroverde met Oranje zilver op het WK van 2015 en het EK van 2016 en brons op het WK van 2017. Ze maakte ook deel uit van de ploeg die in 2016 als vierde eindigde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.