De Nederlandse judoka's hebben zaterdag op de slotdag van de EK judo naast de medailles gegrepen. Noël van 't End en Jur Spijkers liepen in de herkansing een bronzen medaille mis, terwijl onder anderen Roy Meyer en Marhinde Verkerk vroeg werden uitgeschakeld in Praag.

Van 't End, regerend wereldkampioen in de categorie tot 90 kilogram, werd in de kwartfinales razendsnel op zijn rug gelegd door de Georgiër Beka Gviniashvili. De geboren Houtenaar hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen en was in de tweede ronde nog te sterk voor de Tsjech Jiri Petr.

In de herkansing lag Van 't End op koers om zijn eerste wedstrijd te winnen tegen de Turk Mihael Zgank, maar hij kreeg in de slotfase tot zijn eigen verbazing een derde straf en werd uitgeschakeld.

In de klasse vanaf 100 kilogram begon Jur Spijkers sterk aan zijn toernooi door de kwartfinales te bereiken, maar daarin moest hij zijn meerdere erkennen in de Georgiër Guram Tushishvili. In de herkansing verloor hij zijn eerste wedstrijd van de Oostenrijker Stephan Hegyi. Spijkers debuteerde op de EK als vervanger van Henk Grol, die in de aanloop naar het toernooi positief testte op het coronavirus.

De 29-jarige Meyer gold eveneens als een medaillekandidaat in de categorie vanaf 100 kilogram, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. De Brabander, die een bye had in de eerste ronde, verloor in zijn eerste partij op straffen van de Georgiër Levani Matiashvili.

Roy Meyer werd in de categorie vanaf 100 kilogram vroeg uitgeschakeld. (Foto: ANP)

Verkerk, Smink, Ausma en Catharina stranden ook snel

Voor Marhinde Verkerk was de EK eveneens snel voorbij. De wereldkampioene van 2009 in de categorie tot 78 kilogram ging in de eerste ronde verrassend onderuit tegen de Kroatische Karla Prodan. In diezelfde gewichtsklasse strandde Natascha Ausma in de eerste ronde.

Ook de andere Nederlanders konden niet imponeren in Praag. Jesper Smink (tot 90 kilogram) verloor in de eerste ronde van Mammadali Mehdiyev uit Azerbeidzjan. Simeon Catharina, die in de eerste ronde tot (100 kilogram) een bye had, ging bij zijn eerste optreden onderuit tegen de Rus Arman Adamian.

Door de teleurstellende slotdag eindigt Nederland de EK judo op twee medailles. Sanne van Dijke veroverde vrijdag zilver in de categorie tot 70 kilogram en Juul Franssen pakte brons in de gewichtsklasse tot 63 kilogram.

Veel Nederlandse judoka's kwamen in Praag voor het eerst in actie sinds februari. Met Grol, Kim Polling (wilde niet meedoen), Guusje Steenhuis en Michael Korrel (beiden geblesseerd) ontbraken er vier Nederlandse titelkandidaten op de EK.