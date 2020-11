Medaillekandidaten Roy Meyer en Marhinde Verkerk zijn zaterdag op de slotdag van de EK judo vroeg uitgeschakeld. Ook voor Natascha Ausma, Jesper Smink en Simeon Catharina was het toernooi in Praag snel voorbij.

De 29-jarige Meyer gold als een medaillekandidaat in de categorie vanaf 100 kilogram, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. De Brabander, die een bye had in de eerste ronde, verloor in zijn eerste partij op straffen van de Georgiër Levani Matiashvili.

Voor Meyer was het, net als voor veel andere judoka's, zijn eerste officiële wedstrijd sinds februari. Bij de wereldkampioenschappen van augustus 2019 won hij nog brons en in oktober schreef de zwaargewicht de Grand Slam in Abu Dhabi op zijn naam.

Met Jur Spijkers is er nog wel een Nederlander over in de zwaarste gewichtsklasse. De debutant, die in zijn eerste rondes te sterk was voor de Slowaak Marius Fizel en de Oekraïner Yakiv Khammo, vervangt Henk Grol. De Groninger testte in de aanloop naar de EK positief op het coronavirus.

Verkerk, Smink, Ausma en Catharina stranden ook snel

Voor Marhinde Verkerk was de EK eveneens snel voorbij. De wereldkampioene van 2009 in de categorie tot 78 kilogram ging in de eerste ronde verrassend onderuit tegen de Kroatische Karla Prodan. In diezelfde gewichtsklasse strandde Natascha Ausma in de eerste ronde.

Ook veel andere Nederlanders konden niet imponeren in Praag. Jesper Smink (tot 90 kilogram) verloor in de eerste ronde van Mammadali Mehdiyev uit Azerbeidzjan. Simeon Catharina, die in de eerste ronde tot (100 kilogram) een bye had, ging bij zijn eerste optreden onderuit tegen de Rus Arman Adamian.

Naast Spijkers zit regerend wereldkampioen Noël van 't End (-90 kilogram) nog in het toernooi. Voor een plek in de halve finales wacht hem een krachtmeting met de Georgiër Beka Gviniashvili.

Nederland staat door de zilveren medaille van Sanne van Dijke (-70 kg) en de bronzen plak van Juul Franssen (-63 kg) van vrijdag op twee medailles.