Conor McGregor maakt eind januari zijn rentree in de Mixed Martial Arts (MMA). De Ierse kooivechter tekende een overeenkomst voor een UFC-gevecht tegen de Amerikaan Dustin Poirier.

Het gevecht staat gepland voor 23 januari en vindt waarschijnlijk plaats op het Fight Island in Abu Dhabi. De UFC hoopt dat er ook publiek aanwezig kan zijn bij de partij.

"Ik ben erg dankbaar dat ik op het punt sta om terug te keren en weer te kunnen doen waar ik van hou", laat McGregor weten. "Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging die Dustin mij zal bieden na onze eerste ontmoeting."

De 32-jarige McGregor, die begin dit jaar tegen Donald Cerrone (winst) voor het laatst in actie kwam in de UFC, en Poirier stonden eenmaal eerder tegenover elkaar. In 2014 won 'The Notorious' in de openingsronde met knock-out.

Conor McGregor (links) versloeg Dustin Poirier zes jaar geleden. (Foto: ANP)

McGregor kondigde eerder boksgevecht tegen Pacquiao aan

In juni besloot McGregor nog een punt achter zijn loopbaan te zetten, maar critici zagen die aankondiging als een marketingstunt voor zijn volgende gevecht. Het was immers al de derde keer in ruim vier jaar dat hij met pensioen ging.

Eind september kondigde McGregor zijn comeback aan. Hij maakte bekend dat hij op korte termijn zou gaan boksen tegen de Filipijn Manny Pacquiao.

Het is nog altijd onduidelijk wanneer dat gevecht plaats zal vinden, maar waarschijnlijk verschijnen de twee eind dit jaar of begin volgend jaar in de boksring.