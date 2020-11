Het WK volleybal in Nederland en Polen in het najaar van 2022 is het eerste grote doel van Avital Selinger, die vrijdag begon aan zijn tweede periode als bondscoach van de vrouwen van Oranje. "Je krijgt maar één keer in je leven de kans om zo'n mega-evenement in eigen land mee te maken."

De eerste ronde, de troostfinale en de eindstrijd van het WK worden in het Arnhemse stadion GelreDome gespeeld. "Er kunnen straks 30.000 mensen komen kijken. Zoiets heb ik niet eerder in mijn carrière meegemaakt, ik krijg als volleyballiefhebber al kippenvel bij de gedachte", vertelde Selinger.

De 61-jarige coach keerde vrijdag na negen jaar terug bij Oranje. De voormalig spelverdeler was in de tussentijd zeer succesvol als clubtrainer in binnen- en buitenland.

Met zijn ervaring en kwaliteiten als opleider ziet volleybalbond Nevobo in Selinger de ideale bondscoach om Oranje weer nieuw elan te geven. Na het mislopen van de Olympische Spelen in Tokio wil Nederland snel terugkeren aan de wereldtop.

Door het aanstaande WK in eigen land hoefde Selinger niet lang te twijfelen. "Je krijgt maar één keer in je leven de kans om zo'n mega-evenement mee te maken. Als je daardoor niet geïnspireerd wordt... Hopelijk kunnen we iedereen wakker schudden."

Joop Alberda (rechts) en de nieuwe bondscoach Avital Selinger. (Foto: ANP)

'Na WK voetbal grootste sportevenement ter wereld voor vrouwen'

Want het doel van de volleybalbond reikt verder dan alleen een goed toernooi organiseren. "We willen een bron van inspiratie zijn voor Nederlanders om meer te gaan sporten", zei Joop Alberda, technisch directeur van de volleybalbond.

"Bewegen moet het nieuwe normaal worden. Met allerlei projecten rond het WK willen we Nederland een vitaliteitsimpuls geven. Tot in 2032 moeten het land plezier aan het toernooi beleven."

De oud-bondscoach, die met de mannen van Oranje in 1996 olympisch goud won, benadrukt de grootsheid van het toernooi. "Naast het WK voetbal is dit het grootste sporttoernooi voor vrouwen ter wereld."

In aanloop naar het evenement wil de bond investeren in de kwaliteit van het volleybal in Nederland. Alberda: "Door contributie te verhogen, gaan we de grootste clubs verbeteren. Zij kunnen nog meer jonge spelers aantrekken en krijgen coaches die zich volledig op het trainen kunnen richten en er geen volledige baan meer naast hebben."

Joop Alberda, technisch directeur van de volleybalbond. (Foto: ANP)

Nederland kijkt voorzichtig naar organisatie WK voor mannen

Alle Eredivisie-duels zullen binnenkort worden uitgezonden. Daarnaast gaat Nevobo een Europees fonds aanspreken, zodat clubs makkelijker kunnen deelnemen aan Europese wedstrijden.

"En het houdt niet op bij het WK 2022 en het WK voor vrouwen onder 20 dat we in 2021 in Nederland organiseren", kondigde Alberda aan.

"We willen in 2023 het WK king of the court (een variant op beachvolleybal dat mogelijk in 2028 een olympische sport wordt, red.) organiseren en in 2025 hopen we net als in 2015 het WK beachvolleybal naar Nederland te halen."

"Daarnaast kijken we er samen met Polen al heel voorzichtig naar om het WK volleybal van 2026 bij de mannen te organiseren. Dat zou echt de slagroom op de taart zijn."