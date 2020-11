De nieuwe volleybalbondscoach Avital Selinger staat open voor een terugkeer van Lonneke Sloëtjes en Celeste Plak in Oranje. Het initiatief voor die rentree moet wel door de speelsters zelf genomen worden.

"Zij moeten zelf de motivatie en behoefte vinden om weer aan topsport te gaan doen", zei Selinger vrijdag tijdens zijn presentatie in Utrecht. "Het zijn allebei individuen met uitzonderlijke klasse en ze kunnen nog jaren mee."

Nadat Oranje in januari deelname aan de Olympische Spelen van Tokio misliep, kondigden Sloëtjes (30) en Plak (25) een sabbatical aan. Ze zijn zich aan het bezinnen op hun toekomst in de sport en denken ook aan een maatschappelijke carrière.

Selinger (61) heeft kort na zijn aanstelling nog met geen enkele speelster contact gehad. De ervaren trainer, die Oranje eerder tussen 2004 en 2011 leidde, gaat de komende maanden bouwen aan een team dat hoge ogen moet gooien op het WK van 2022 in eigen land en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

"Lonneke is een speelster van zo'n groot formaat, die kom je maar eens in de zoveel jaar tegen", roemde Selinger de speelster die op de Spelen van 2016 werd uitgeroepen tot beste diagonaalspeelster van het toernooi. "Zo'n speelster kun je niet zomaar vervangen."

"Celeste is nog maar 25 jaar", zei de nieuwe bondscoach. "Zij heeft nog twee jaar te gaan voordat ze in de beste fase van haar carrière komt, want vanaf 27 jaar breken de zeven goede jaren aan."

Topspeelsters Celeste Plak (4) en Lonneke Sloëtjes (10) hebben in elk geval tijdelijk afscheid genomen van Oranje. (Foto: Pro Shots)

Selinger gaat niet alleen maar verjongen

Met de aanstelling van Selinger kiest volleybalbond Nevobo voor een Nederlandse coach die zich ook op de lange termijn gaat richten. Sinds augustus vorig jaar trainde de voormalig spelverdeler al de talentenploeg met meisjes rond de zestien jaar, die in de toekomst de nationale ploeg moeten vormen.

"Ik ga niet alleen maar verjongen, het mag niet ten koste gaan van het resultaat", kondigde Selinger aan. "Want Nederland moet weer bij de wereldtop gaan horen."

De eerste interlands voor Oranje onder Selinger staan pas in mei op het programma. Dan wordt er in Apeldoorn in de Nations League gespeeld tegen Duitsland, Rusland en België.

Avital Selinger tijdens zijn presentatie als nieuwe bondscoach. (Foto: ANP)