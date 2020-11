Skeletonster Kimberley Bos heeft vrijdag voor de tweede keer in haar carrière een medaille veroverd in een wereldbekerwedstrijd. De Gelderse pakte het zilver in het Letse Sigulda.

De 27-jarige Bos moest alleen de Oostenrijkse Janine Flock voor zich dulden. Ze was over twee runs 0,83 seconden langzamer dan de drievoudig Europees kampioene.

Het podium in Letland werd gecompleteerd door Endija Terauda, die in eigen land 0,57 seconden toegaf op Bos. De Duitse Tina Hermann, die eerder dit jaar wereldkampioene werd, moest genoegen nemen met de zevende plek.

Bos veroverde in 2017 haar eerste wereldbekermedaille. Ze greep toen het brons in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, waar een jaar later de Olympische Winterspelen werden gehouden.

Met die medaille zorgde Bos toen ook voor een primeur. Ze won als eerste Nederlandse een wereldbekermedaille in het skeleton.

De wereldbekerwedstrijd in Sigulda was de eerste van het seizoen. Volgende week vrijdag komen de skeletonsters opnieuw in actie in het Letse wintersportoord.