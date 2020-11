De Nederlandse judoka's zijn donderdag op de eerste dag van de EK in Praag vroeg uitgeschakeld. Geen van de lichtgewichten kwam verder dan de tweede ronde in de Tsjechische hoofdstad.

Debutante Naomi van Krevel (20) won haar eerste partij in de categorie tot 52 kilogram van de Belarussische Kseniya Danilovich, maar moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de als tweede geplaatste Natalia Kuziutina. De Russische is de vicewereldkampioene en de winnares van het brons bij de Olympische Spelen van 2016.

Sanne Verhagen, die voor de zesde keer meedeed aan de EK en drie keer als vijfde eindigde in de gewichtsklasse tot 57 kilogram, strandde net als Van Krevel in de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van Alexandra Florian uit Azerbeidzjan en verloor daarna van de Portugese Telma Monteiro.

Ook bij de mannen was er geen succes. De twintigjarige debutant Ivo Verhostert, uitkomend in de categorie tot 66 kilogram, strandde in de eerste ronde en ook Tornike Tsjakadoea (categorie tot 60 kilogram) verloor zijn eerste wedstrijd. Tsjakadoea, die een bye kreeg voor de eerste ronde, ging ten onder tegen Artem Lesiuk uit Oekraïne.

De EK judo is donderdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Er zijn in totaal vijftien Nederlanders naar Praag afgereisd. Met Henk Grol (positieve coronatest), Kim Polling (wilde niet meedoen), Guusje Steenhuis en Michael Korrel (beiden geblesseerd) ontbreken er vier titelkandidaten.