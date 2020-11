Oud-turnsters die in het verleden slachtoffer zijn geworden van mishandeling en grensoverschrijdend gedrag hebben een indrukwekkende videoboodschap opgenomen. Zij vertellen anoniem en zonder in beeld te komen wat hun is overkomen.

Het filmpje, dat twee minuten duurt en in het Engels is ondertiteld, maakt deel uit van de Week tegen Kindermishandeling. Verschillende vrouwen halen nare herinneringen op van hun jaren in de sport toen ze kind waren en roepen op melding te doen als iemand hetzelfde overkomt.

"Jarenlang zijn wij als kind mishandeld door onze turntrainers. We werden uitgescholden, geduwd, bespuugd, soms geslagen of geschopt. We waren niet alleen zelf slachtoffer van kindermishandeling, we waren er ook elke dag getuige van", wordt er onder meer gezegd.

"We voelden ons alleen en onveilig. De organisaties die verantwoordelijk voor ons waren, wisten ervan, maar keken de andere kant op. We werden niet beschermd. Zelfs na jaren moeten we nog dealen met de schade die als we jonge sporters hebben opgelopen."

Het Nederlandse turnen werd afgelopen zomer opgeschrikt door voormalig atleten die naar buiten traden met ernstige verhalen. Meerdere coaches, onder wie Vincent Wevers, werden beschuldigd van mishandeling en grensoverschrijdend gedrag tegen turnsters.

De KNGU liet onlangs weten de afgelopen drie maanden 165 meldingen te hebben gekregen van mishandeling en grensoverschrijdend gedrag. Het gaat hierbij om 131 personen over een periode van 35 jaar. In een tiental gevallen is een onderzoek gestart door het Instituut Sportrechtspraak.