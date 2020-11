Sporters mogen volgend jaar bij de Olympische Spelen van Tokio niet standaard tot het einde van het evenement in het olympisch dorp blijven. Het is een van de maatregelen waarmee het internationaal olympisch comité (IOC) het risico op coronabesmettingen wil verkleinen.

"De sporters zullen na het einde van hun wedstrijden één of twee dagen hebben om het olympisch dorp te verlaten en naar huis te gaan", zei IOC-vicevoorzitter John Coates woensdag na een overleg met het organisatiecomité van de Spelen in Japan. "Langer in het dorp blijven vergroot de kans op problemen."

De olympiërs moeten tijdens hun verblijf in Tokio ook zoveel mogelijk in het olympisch dorp blijven en niet door de stad reizen. "We moeten ervoor zorgen dat het olympisch dorp de veiligste plek in Tokio is", aldus Coates. "De sporters moeten vertrouwen hebben in de veiligheid. We zullen voor iedereen richtlijnen opstellen."

De Australische bestuurder, die deze week samen met IOC-voorzitter Thomas Bach in Tokio is, benadrukte dat het aantal deelnemers aan de met een jaar uitgestelde Spelen niet zal veranderen. Er zullen zo'n elfduizend sporters naar de Japanse hoofdstad reizen, waar op 23 juli de openingsceremonie is.

Vorige week werd al bekend dat sporters niet veertien dagen in quarantaine hoeven bij aankomst in Japan. Bach zei eerder deze week tijdens zijn bezoek aan Tokio dat hij veel vertrouwen heeft in veilige Spelen, met publiek.

Het olympisch dorp in Tokio. (Foto: Pro Shots)

Geen 'loservlucht' meer voor Nederlanders

NOC*NSF meldde eind vorig jaar, voor het begin van de coronapandemie, dat Nederlandse sporters die klaar zijn in Tokio twee opties krijgen: ze mogen eerder naar huis vliegen of ze kunnen inchecken in een hotel dat speciaal geboekt is voor Nederlandse atleten die klaar zijn, een zogenaamd 'TeamNL Hotel'.

Chef de mission Pieter van den Hoogenband wil een 'loservlucht' zoals in 2016 bij de Spelen van Rio de Janeiro voorkomen.