Caster Semenya stapt naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in haar beroepszaak tegen de veelbesproken testosteronregel in de atletiek. Het is voor de Zuid-Afrikaanse atlete de laatste mogelijkheid om haar gelijk te halen.

"We blijven hoopvol dat de internationale atletiekfederatie World Athletics zijn fout gaat inzien en de regel zal terugdraaien", liet Greg Nott, de advocaat van Semenya, dinsdag weten.

Semenya strijdt al lange tijd tegen de in april 2018 ingevoerde regel, die inhoudt dat ze als atlete met een veel hogere testosteronspiegel dan andere vrouwelijke atleten medicatie moet slikken. Dat weigert ze, wat betekent dat ze niet mag deelnemen aan middellange afstanden.

Op een van die afstanden, de 800 meter, domineert de 29-jarige Semenya al jaren. Ze pakte twee keer olympisch goud op haar favoriete onderdeel en veroverde ook drie wereldtitels.

Begin september vocht Semenya de testosteronregel aan bij het Zwitserse federale hooggerechtshof, maar daar kreeg ze geen gelijk. Eerder vond ze al geen gehoor bij het internationale sporttribunaal CAS.

In maart zei Semenya zich op de 200 meter te richten om toch aan de Olympische Spelen te kunnen meedoen, maar toen was nog niet bekend dat het evenement met een jaar zou worden uitgesteld vanwege de coronacrisis.