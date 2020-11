Sporters die komende zomer meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio zijn niet verplicht zich te laten inenten tegen het coronavirus. Het internationaal olympisch comité (IOC) laat de atleten vrij om daarover zelf een beslissing te nemen.

"Verplichte vaccinatie is een stap te ver", zei voorzitter Thomas Bach van het IOC dinsdag tijdens zijn werkbezoek aan Tokio, waar hij bekijkt of de Japanse hoofdstad op schema ligt wat betreft het organiseren van de Spelen.

"Dit is een kwestie van persoonlijke gezondheid, een kwestie van de gezondheidstoestand van iedere sporter en uiteraard van de beschikbaarheid van een vaccin. We zullen wel een beroep doen op de atleten om zich te laten vaccineren, want het is een uiting van respect naar medesporters en de Japanse organisatie."

Bach is op een vierdaags werkbezoek in Tokio, waar de Spelen eigenlijk afgelopen zomer zouden plaatsvinden. De coronacrisis zorgde voor een jaar uitstel, waardoor alle plannen opnieuw moesten worden gemaakt.

Het IOC, de Japanse regering en de organisatie van Tokio zijn echter vastberaden het evenement te laten doorgaan en bereiden tal van maatregelen voor om de Spelen veilig voor deelnemers en mogelijk ook toeschouwers te laten verlopen.

"We zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen, zodat de atleten zich veilig en op hun gemak voelen", aldus Bach, die maandag al had beloofd dat het IOC er alles aan doet om goedgekeurde vaccins beschikbaar te hebben voor alle deelnemers aan de Spelen.

Thomas Bach bezocht in Tokio onder meer het nationale stadion. (Foto: Pro Shots)