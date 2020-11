De eerste toptransfer in de aanloop naar het nieuwe NBA-seizoen is een feit. Tienvoudig All-Star Chris Paul verhuist van Oklahoma City Thunder naar Phoenix Suns. In ruil daarvoor gaan vier spelers van de Suns naar de Thunder.

De 35-jarige Paul behoort al jarenlang tot de beste basketballers in de NBA. De tienvoudig All-Star leidde Oklahoma City Thunder in het afgelopen seizoen naar de play-offs, waarin Houston Rockets in de eerste ronde net te sterk was (4-3).

Paul speelde eerder voor onder meer Los Angeles Clippers en de Rockets. Met de Amerikaanse ploeg veroverde hij olympisch goud in 2008 (Peking) en 2012 (Londen). Een NBA-titel ontbreekt nog op zijn erelijst.

Volgens Amerikaanse media is er nog een toptransfer in de maak. Naar verluidt wil James Harden vertrekken bij Houston Rockets om bij Brooklyn Nets aan de slag te gaan.

De 31-jarige Harden zou bij de Rockets een nieuw contract ter waarde van 50 miljoen dollar (omgerekend zo'n 42 miljoen euro) hebben afgeslagen. Hij zou daar met Kevin Durant en Kyrie Irving een 'Big Three' kunnen gaan vormen.

Het nieuwe NBA-seizoen begint op 22 december. Met 72 duels worden er iets minder wedstrijden gespeeld dan gebruikelijk.