Door de coronapandemie was het lange tijd de vraag of de EK judo wel door zou gaan, maar dinsdag zette er alsnog een vliegtuig met vijftien Nederlandse judoka's koers richting Praag. Corona of niet; na acht wedstrijdloze maanden hebben ze er alles voor over om op de mat te staan.

"Ik wil een vijfde Europese titel winnen. Maar hoeveel is die titel waard als judoka's/landen niet eens mee kunnen doen door COVID-19?" Kim Polling zette in oktober de toon door zich uit principiële overwegingen af te melden voor de Grand Slam in Boedapest, waarna ze niet veel later ook deelname aan de EK uitsloot.

Het was niet gek geweest als de stellingname van de viervoudig Europees kampioene voor meer afmeldingen had gezorgd bij de Nederlandse ploeg, maar zo ging het niet. Zelfs nadat bekend werd dat de resterende toernooien in 2020 niet meewegen in de besluitvorming rond de olympische tickets, was er niemand die het voorbeeld van Polling volgde.

"Kim was als enige erg uitgesproken, want verder was er niemand die niet naar de EK wilde. Sommige judoka's zijn nu al acht maanden niet in actie gekomen en willen zich daarom graag weer laten zien", zegt Pascal Bakker, coördinator topsport bij de Nederlandse judobond tegen NU.nl.

"We hebben de morele druk om mee te doen weggehaald door de toernooien niet mee te laten wegen voor de Spelen. Judoka's konden dus echt hun eigen gevoel volgen in deze lastige tijd. Maar er is nog zo veel onzeker over de kalender in de aanloop naar de Spelen, dat iedereen nu juist graag naar de EK wil."

'Risico loop je ook in de supermarkt'

De Nederlandse judobond twijfelde enkele weken geleden overigens zelf nog om een afvaardiging naar Praag te sturen. Zo was onduidelijk of judoka's bij nood wel terecht zouden kunnen in een ziekenhuis in Tsjechië, waar de reguliere zorg net als in Nederland is afgeschaald door de coronacrisis. Alles bleek uiteindelijk goed geregeld.

"Bij de Grand Slam in Boedapest hadden we al goede ervaringen en het coronaprotocol in Praag is zelfs nog wat strikter", zegt Bakker. "Iedereen is bij aankomst in het hotel al drie keer getest, waarvan twee keer in Nederland. Het blijft natuurlijk een risico om naar Praag te reizen, maar in een supermarkt loop je bij wijze van spreken ook risico."

De strenge testprocedure zorgde er wel voor dat Henk Grol géén jacht kan doen op de negende EK-medaille uit zijn loopbaan. De positief geteste Groninger, die zijn eerste toernooi sinds februari zou judoën, plaatste maandag teleurgesteld een foto op Instagram dat hij uit de WhatsApp-groep voor de EK 2020 was verwijderd.

Met Grol, Polling, Guusje Steenhuis en Michael Korrel (beiden geblesseerd) ontbreken er meerdere grote namen in de Nederlandse ploeg. "Wat dat voor onze medaillekansen betekent, is lastig te zeggen. Het is nog meer koffiedik kijken dan normaal, want we hebben geen idee hoe de concurrentie er voor staat. Maar het is duidelijk dat we vier titelkandidaten missen", aldus Bakker.

De EK judo begint donderdag en duurt tot en met zondag. Nederland wordt vertegenwoordigd door Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Geke van den Berg (-63 kg), Juul Franssen (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Natascha Ausma (-78 kg), Marhinde Verkerk (-78 kg), Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Ivo Verhorstert (-66 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van 't End (-90 kg), Jesper Smink (-90 kg), Simeon Catharina (-100 kg), Jur Spijkers (+100 kg) en Roy Meyer (+100 kg).