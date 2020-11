Henk Grol heeft zich maandag moeten afmelden voor de EK judo van deze maand in Praag. De 35-jarige Nederlander is positief getest op het coronavirus.

"Na een goede voorbereiding was ik klaar om te strijden voor mijn negende EK-medaille. Op dit moment voel ik me goed en heb ik geen klachten. Dat maakt een positief testresultaat dan ook extra bitter", schrijft Grol op Instagram.

Grol veroverde in 2008, 2015 en 2016 EK-goud in de klasse tot 100 kilogram. In de hoogste gewichtsklasse hield hij twee jaar geleden een bronzen medaille over aan het Europese kampioenschap.

Begin deze maand werd bekend dat ook viervoudig Europees kampioene Kim Polling de EK aan zich voorbij moet laten gaan. Ook zij is positief getest op het coronavirus.

De afwezigheid van Grol en Polling is niet van invloed op hun kansen op olympische deelname. De resterende toernooien van 2020 tellen niet meer mee in de de besluitvorming voor de Spelen van volgend jaar in Tokio.