Tiger Woods baalt er behoorlijk van dat hij zondag een zeer teleurstellende laatste dag van de Masters in Augusta beleefde. De golflegende maakte als titelverdediger een van de mindere dagen uit zijn carrière door, al kan hij het ook relativeren.

Woods, die al geen kans meer had op de eindzege, had tien slagen nodig voor de beroemde twaalfde hole (een par-3). Hij sloeg de bal liefst drie keer in het water. Het was de eerste keer in zijn loopbaan dat hij een score van tien noteerde op een hole.

De 44-jarige Amerikaan herstelde zich nog wel met vijf birdies op de laatste zes holes, maar zijn ronde van 76 slagen was zijn slechtste op de Masters sinds 1995, toen hij als negentienjarige debutant 77 slagen nodig had op dag drie.

"Het hoort nu eenmaal bij deze sport, die soms verschrikkelijk eenzaam is. Daar moet je tegen vechten. Niemand zal je van de baan halen of iemand anders voor je in de plaats zetten", aldus Woods.

"Dat maakt deze sport zo uniek en mentaal zo moeilijk. We hebben het helaas allemaal meegemaakt. Je moet alleen maar bezig zijn met je volgende slag. Gelukkig heb ik dat gedaan en heb ik mijn ronde afgemaakt. Het probleem begon toen ik op de verkeerde windrichting gokte."

De overwinning ging in Augusta naar Dustin Johnson, die historie schreef met een score van 268 (20 onder par). Woods kwam uit op 287 slagen en werd daarmee gedeeld 38e.

Masters-winnaar Dustin Johnson kreeg het befaamde groene jasje uit handen van Tiger Woods. (Foto: Pro Shots)