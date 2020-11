Thomas Bach, de voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), is ervan overtuigd dat de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar met publiek zullen worden gehouden. Volgens de Duitser ziet het er allemaal goed uit in Japan.

Bach bezocht Tokio zo'n acht maanden voor de start van de Spelen. De laatste keer dat hij in de stad was, was in maart, toen moest worden besloten om het evenement vanwege het coronavirus met een jaar uit te stellen.

"De organisatie en het IOC zullen bijdragen aan veilige Spelen. Het geeft ons heel, heel veel vertrouwen dat er er toeschouwers aanwezig zullen zijn", zei Bach bij een ontmoeting met onder anderen de Japanse premier Yoshihide Suga en oud-premier Shinzo Abe.

Het al dan niet toelaten van toeschouwers bij de Spelen is een van de belangrijkste onderwerpen die Bach in Tokio zal bespreken. Ook wordt ernaar gekeken hoe de ruim elfduizend atleten zo veilig mogelijk kunnen worden gehuisvest.

Donderdag maakte de organisatie al bekend dat atleten bij aankomst in ieder geval niet twee weken in quarantaine hoeven, ook al schrijven de regels in Japan dat voor. Voor fans is dat ook onmogelijk.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio staat gepland op 23 juli 2021.

In Tokio wordt afgeteld naar de start van de Olympische Spelen. (Foto: Pro Shots)