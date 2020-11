Dustin Johnson heeft zondag voor eerst in zijn carrière de Masters gewonnen. De nummer één van de wereld zette met een score van 20 onder par een record neer bij de major in Augusta. Titelverdediger Tiger Woods eindigde mede door een rampzalige score op hole 12 als gedeeld 38e.

Johnson begon de slotdag met een voorsprong van vier slagen op Cameron Smith, Abraham Ancer en Im Sung-Jae en door een ronde van 68 slagen (-4) kwam de zege nooit echt in gevaar voor de 36-jarige Amerikaan.

Johnson is de eerste golfer in de 84-jarige geschiedenis van de Masters die het toernooi eindigt op 20 onder par na 72 holes. Woods (1997) en Jordan Spieth (2015) wonnen de major ooit met -18.

De Australiër Smith en de Zuid-Koreaan Im hadden 69 slagen (-3) nodig voor hun laatste achttien holes en eindigden met -15 als tweede. De Amerikaan Justin Thomas (-12), de Noord-Ier Rory McIlroy en de Zuid-Afrikaan Dylan Frittelli (beiden -11) maakten de top vijf vol.

Voor Johnson is het zijn tweede zege op een major, de vier grootste toernooien in het golf. Vier jaar geleden was hij al de beste bij de US Open. 'DJ' werd vorig jaar gedeeld tweede bij de Masters, maar wachtte nog op zijn eerste groene jasje, de traditionele prijs voor de winnaar op de Augusta National Golf Club.

Woods heeft tien slagen nodig voor hole twaalf

Woods, die vorig jaar op zeer fraaie wijze zijn vijfde Masters-zege boekte, kende zondag een negatieve primeur. De golflegende had liefst tien slagen nodig voor de beroemde twaalfde hole, een par-3.

De 44-jarige Amerikaan sloeg zijn bal liefst drie keer in het water en noteerde voor het eerst in zijn lange en zeer succesvolle professionele loopbaan een score van tien op een hole.

Woods, die voor zijn desastreuze hole al kansloos was voor de zege, herstelde zich nog wel met vijf birdies op de laatste zes holes. Met een totaal van 287 (-1) werd hij gedeeld 38e.

Tiger Woods kende een zeer moeizame dag in Augusta. (Foto: Pro Shots)