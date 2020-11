Joan Mir heeft zondag voor het eerst in zijn loopbaan de wereldtitel in de MotoGP binnengehaald. De Spanjaard had in de Grand Prix van Valencia genoeg aan de zevende plaats. Franco Morbidelli won de race op het Circuit Ricardo Tormo.

Met nog één race te gaan is Mir niet meer in te halen door de concurrentie. De 23-jarige Suzuki-rijder leidt het WK-klassement met 171 punten. Morbidelli steeg door zijn zege naar plek twee en verkleinde zijn achterstand naar 29 punten, maar de Italiaan kan in de laatste race nog maximaal 25 punten inlopen.

Voorafgaand aan de GP van Valencia waren Fabio Quartararo en Álex Rins de voornaamste rivalen van Mir. De Fransman viel echter tijdens de race en haalde de finish niet, terwijl de Spanjaard aan de vierde plaats niet genoeg had om het titelfeest van zijn landgenoot uit te stellen.

Mir boekte vorige week in de Grand Prix van Europa pas zijn eerste overwinning van het seizoen. Daarvoor eindigde hij wel drie keer als tweede en kwam hij drie keer als derde over de streep. Alleen bij de Grand Prix van Frankrijk op 11 oktober eindigde de Spanjaard buiten de top vijf (elfde).

Het MotoGP-seizoen wordt zondag 25 november afgesloten. Dan wordt met de GP van Portugal op het Autódromo Internacional do Algarve de laatste race van het jaar afgewerkt.

Mir is met zijn wereldtitel in de MotoGP de opvolger van zijn landgenoot Marc Márquez. Begin deze week werd bekend dat de titelverdediger en zesvoudig wereldkampioen dit jaar niet meer in actie zou komen omdat hij nog revalideert van een gebroken arm.