De Nederlandse basketbalsters hebben zaterdag in Amsterdam een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om hun eerste EK-ticket in ruim dertig jaar. De ploeg van bondscoach Hakim Salem was in een thriller met 68-63 te sterk voor Hongarije.

Oranje sloeg in de Sporthallen Zuid meteen een gat van tien punten in het eerste kwart. Bij rust was dat verschil nog iets groter (35-23).

In het derde kwart knokte Hongarije zich terug, maar behielden de 'Orange Lions' wel hun voorsprong. Die gaven ze in het vierde kwart even uit handen, maar mede dankzij twee driepunters wonnen ze alsnog.

Natalie van den Adel was met vijftien punten topscorer aan Nederlandse zijde. Ook Emese Hof en Laura Cornelius hadden met ieder dertien punten een belangrijk aandeel in de zege.

Nederland had het na rust behoorlijk lastig met Hongarije. (Foto: ANP)

Oranje bij zege op Slowakije zeker van EK-deelname

Dankzij de overwinning neemt Nederland de koppositie in de groep van drie landen over van Slowakije. De voorsprong op nummer twee Hongarije is één punt. Slowakije heeft twee punten achterstand, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2021 in Spanje en Frankrijk, net als de vijf beste nummers twee. Nederland kwam in 1989 voor het laatst in actie op een Europese eindronde.

Op 6 februari kan Oranje het EK-ticket veiligstellen bij een overwinning op Slowakije. Afgelopen donderdag werd in Amsterdam nog verloren van de Slowaakse vrouwen (64-84).