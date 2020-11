Kira Toussaint heeft zaterdag bij de International Swimming League (ISL) in Boedapest het wereldrecord op de 50 meter rugslag op de kortebaan verbeterd. De Nederlandse kwam in de halve finales tot een tijd van 25,60 seconden.

De 26-jarige Toussaint dook zeven honderdsten onder de vorige toptijd, die sinds 2014 op naam stond van de Braziliaanse Etiene Medeiros. Ze zorgde tevens voor het eerste wereldrecord op een individueel nummer tijdens het tweede seizoen van de ISL.

Ook scherpte de Amstelveense haar eigen Nederlands record aan. Ze was vijftien honderdsten sneller dan de tijd die ze eind vorig jaar bij de EK kortebaan in Glasgow zwom.

Toussaint hield de concurrentie in de eerste halve eindstrijd ruim achter zich. De Japanse Natsumi Sakai bleef met 26,10 nog het dichtst in de buurt. De tweede halve finale op de 50 meter rugslag staat zondag op het programma.

Op de 200 meter rugslag in Boedapest moest Toussaint in de halve finales genoegen nemen met de vierde tijd: 2.03,78. Ze was bijna drie seconden langzamer dan de Australische Emily Seebohm, die met 2.01,04 de snelste tijd liet noteren.

De ISL is een in 2019 opgerichte competitie waarbij topzwemmers uit de hele wereld het in teamverband tegen elkaar opnemen. Toussaint komt uit voor de ploeg London Roar.