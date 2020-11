De rugbyers van Argentinië hebben zaterdag een historische zege geboekt op Nieuw-Zeeland. In Sydney waren de 'Pumas' voor het eerst in de geschiedenis te sterk (25-15) voor de 'All Blacks', die al jaren gelden als de beste rugbyploeg ter wereld.

De wedstrijd werd gespeeld in het kader van The Rugby Championship voor landen op het zuidelijk halfrond, de tegenhanger van het Six Nations-toernooi voor Europese landen. Aan het toernooi, dat tot 2012 bekend stond als de Tri Nations, doet naast Nieuw-Zeeland en Argentinië ook gastheer Australië mee. Regerend wereldkampioen Zuid-Afrika ontbreekt in deze editie.

In een met ongeveer 9.000 toeschouwers gevuld Western Sydney Stadium stond Argentinië halverwege al met 16-3 voor. Ondanks een furieus slotoffensief van Nieuw-Zeeland, hielden de 'Pumas' stand en boekten daardoor na liefst 29 nederlagen tegen Nieuw-Zeeland op rij eindelijk de eerste overwinning ooit op de drievoudig wereldkampioen.

Nicolás Sánchez kroonde zich met een sublieme prestatie tot man van de wedstrijd. De fly-half was met een try, een conversie en zes rake penalty's verantwoordelijk voor de gehele Argentijnse productie. Nieuw-Zeeland drukte via aanvoerder Sam Cane en Caleb Clarke twee try's, maar legde het af tegen de dodelijk nauwkeurige traptechniek van Sánchez.

De overwinning voor Argentinië is extra bijzonder, omdat de Zuid-Amerikanen vanwege de coronapandemie ruim een jaar geleden hun laatste wedstrijd speelden.

Ondanks de nederlaag blijft Nieuw-Zeeland nog wel bovenaan staan in The Rugby Championship, met zes punten uit drie wedstrijden. Argentinië heeft na één duel vier punten, evenveel als Australië, dat twee duels speelde. Volgende week staan de 'Pumas' en de 'Wallabies' tegenover elkaar in Newcastle.

De rugbyers van Argentinië vieren de eerste overwinning op Nieuw-Zeeland ooit met de fans. (Foto: ANP)

'Over deze wedstrijd gaat ooit een boek geschreven worden'

"Dit is een prachtige dag voor het Argentijnse rugby", aldus een emotionele aanvoerder Pablo Matera na afloop van de wedstrijd. "We zijn gewend aan tegenslag en wilden gewoon laten zien dat hard werken zich kan uitbetalen."

Ook bondscoach Mario Ledesma was zijn emoties nauwelijks de baas. "Het is surrealistisch. Dat we überhaupt zo konden spelen nadat we een jaar niet op het veld hebben gestaan, is al veel waard. Over deze wedstrijd gaat ooit nog een boek geschreven worden, dat weet ik zeker."

Voor Nieuw-Zeeland waren de druiven zuur. De drievoudig wereldkampioen verloor vorige week met 24-22 van Australië en leed zo voor het eerst sinds augustus 2011 twee nederlagen achter elkaar.

"Het was een zware wedstrijd, Argentinië verdient de zege en de felicitaties", zei aanvoerder Cane. "Zij wilden het meer dan wij, ze bleven maar komen. Deze overwinning is volledig verdiend."