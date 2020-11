Dustin Johnson gaat ook na zijn tweede ronde aan kop op de Masters. De Amerikaanse nummer één van de wereld legde de achttien holes op de golfbaan van Augusta af in 70 slagen, 2 onder par.

Johnson, die op een totaal van 9 onder par staat, deelt de eerste plaats voorlopig met zijn landgenoot Justin Thomas, de Australiër Cameron Smith en de Mexicaan Abraham Ancer.

De tweede ronde is nog niet helemaal afgerond: ze werd afgebroken toen het begon te schemeren en wordt zaterdag vanaf 13.30 uur uitgespeeld.

Titelverdediger Tiger Woods had er in de tweede ronde tien holes op zitten en staat voorlopig op 4 onder par. De Amerikaan schreef vorig jaar de Masters voor de vijfde keer op zijn naam.

Johnson voortvarend van start in tweede ronde

Johnson begon de Masters in 65 slagen (-7). Hij moest vrijdag nog zijn eerste ronde afmaken, doordat het toernooi op de openingsdag uren stillag vanwege zware regenbuien.

In de tweede ronde ging Johnson voortvarend door met drie birdies op de eerste vier holes, maar het ritme stokte daarna door twee bogeys achter elkaar.

De Masters vinden normaal plaats in april, maar het majortoernooi is vanwege de coronacrisis verhuisd naar november. Publiek is niet welkom op de baan, die wat zompiger is dan gewoonlijk.