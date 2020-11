De Keniaanse atleet Elijah Manangoi is vrijdag definitief voor twee jaar geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. De wereldkampioen van 2017 op de 1.500 meter kan hierdoor niet meedoen aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De 27-jarige Manangoi, die in juli al een voorlopige schorsing kreeg, krijgt de straft van de integriteitscommissie van wereldatletiekbond World Athletics (AIU) voor het missen van drie dopingcontroles binnen twaalf maanden. De atleet heeft volgens de AIU de straf aanvaard.

Manangoi was in 2019 niet aanwezig op de verblijfplaatsen die hij van tevoren had ingevuld. Bij drie overtredingen binnen twaalf maanden kan een atleet voor twee jaar geschorst worden, met een minimumstraf van een jaar.

De Keniaan pakte, naast zijn wereldtitel in 2017, in 2015 het zilver op de 1.500 meter bij de WK atletiek. Vorig jaar kon Manangoi niet deelnemen aan de WK in Doha vanwege een stressfractuur in een voet.

Eind oktober werd ook Christian Coleman, de regerend wereldkampioen op de 100 meter, voor twee jaar geschorst voor het overtreden van de dopingregels. Ook hij mist de Spelen van volgend jaar.