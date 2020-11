Kim Ng wordt de eerste vrouwelijke technisch directeur in een van de vier grote Amerikaanse sporten. De 51-jarige Amerikaanse is vrijdag aangesteld door MLB-club Miami Marlins.

Naast honkbal behoren American football, basketbal en ijshockey tot de vier grote Amerikaanse sporten. In de NFL, NBA en NHL had nog nooit een vrouw de technische leiding over een club.

Ng is niet de eerste vrouw die werkzaam zal zijn in een hoge technische functie in de MLB. Begin dit jaar ging Alyssa Nakken aan de slag als assistent-coach bij San Francisco Giants.

Eerder waren Elaine Weddinton Steward, Raquel Ferreira (beiden Boston Red Sox) en Jean Afterman (New York Yankees) al als 'Assistant General Manager' actief in de Amerikaanse honkbalcompetitie.

Ng werkt zelf al sinds 1991 in verschillende functies in de MLB. In 1998 werd ze op 29-jarige leeftijd 'Assistant General Manager' bij New York Yankees. Ook was ze werkzaam bij Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox. Sinds 2011 is ze werkzaam als vicepresident voor de MLB.

'Het is een eer om Miami Marlins te leiden'

Ng ziet de aanstelling bij Miami Marlins als een beloning voor haar werk in het verleden. "Ik begon als stagiair in de MLB", schrijft ze in een verklaring. "Na decennia van vastberadenheid is het een eer om Miami Marlins te leiden als technisch directeur."

Bij Miami Marlins is Ng de opvolger van Michael Hill, wiens contract na vorig seizoen niet werd verlengd. Ze is de vijfde die deze toppositie inneemt bij de club uit Florida.

Miami Marlins haalde afgelopen seizoen de play-offs in de MLB. Daarin werd de ploeg in de tweede ronde uitgeschakeld door Atlanta Braves.