Alistair Overeem krijgt begin volgend jaar de kans om een volgende stap te zetten naar de kampioensgordel in het zwaargewicht van de UFC. De Nederlander staat op 6 februari tegenover de Rus Alexander Volkov.

UFC-baas Dana White heeft aan ESPN bevestigd dat het gevecht er komt. Het is nog niet bekend waar de nummers vijf (Overeem) en zes (Volkov) van de wereld in het zwaargewicht elkaar treffen.

De veertigjarige Overeem gaat in de herfst van zijn carrière vol voor de wereldtitel in de UFC, de grote prijs die nog ontbreekt op zijn palmares. In september zette hij al een stap door de Braziliaan Augusto Sakai te verslaan.

"Ik heb sowieso nog een overwinning nodig voor een titelgevecht", zei Overeem na die overwinning. "Maar het hangt ook weer af van de resultaten van andere gevechten."

De kampioensgordel is in bezit van Stipe Miocic, die in 2017 al eens tegen Overeem vocht. De Nederlandse oud-kickbokskampioen moest toen aan het einde van de eerste ronde zijn meerdere erkennen in de Amerikaan.

Overeem won vier van zijn laatste vijf gevechten. Zijn laatste verlies dateert van december 2019, toen hij in de laatste seconden knock-out ging tegen de Surinamer Jairzinho Rozenstruik.