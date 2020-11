Sportkoepel NOC*NSF hoopt dat half december de topcompetities in diverse sporten weer kunnen worden hervat. Daarover volgt komende week overleg met topambtenaren van het ministerie van VWS. Op het profvoetbal na liggen alle competities sinds half oktober stil vanwege de coronamaatregelen.

Met het plan dat als werktitel 'Heropening Sport' heeft gekregen hoopt NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen ook "de verenigingssport weer aan de praat te krijgen", zo meldde hij donderdag tijdens een informele bijeenkomst voorafgaand aan de algemene vergadering van maandag.

De topcompetities moeten gaan lopen omdat sporters die zullen deelnemen aan de Olympische Spelen wedstrijden nodig hebben. Voor de andere competities denkt Dielessen eerder aan een herstart begin volgend jaar. "Dat heeft minder prioriteit en pas daarna gaan we denken aan de kantines, de kleedkamers en het toelaten van publiek. Dat is het laatste aspect voor ons."

"Uitgangspunt is dat er meer ruimte komt waarbij we de routekaart volgen, die soms nog wel tot verwarring leidt. In eerste instantie hopen we dat er snel weer in groepen kan worden gesport, op de eigen vereniging zonder verplaatsingen. Dat je in ieder geval weer kan trainen en onderlinge wedstrijden kunt spelen", verklaarde Dielessen, die meldde dat er over ruim een week bestuursoverleg is met minister Tamara van Ark van Sport.

Dielessen zei het eerdere besluit dat sporten in groepsverband voorlopig niet mag te betreuren. "Omdat niet bewezen is dat tijdens sporten overdracht van het virus plaatsvindt. Al begreep ik dat de maatregel vooral bedoeld was om duidelijkheid te creëren."

Van Ark zal maandag de vergadering van NOC*NSF toespreken. Dielessen: "We hopen dat ze duidelijk maakt hoe belangrijk ze sport vindt."