De Nederlandse handbalsters spelen in de voorbereiding op het EK van volgende maand alleen een onderling oefenduel. De geplande vriendschappelijk wedstrijd tegen Montenegro op 28 november in Den Bosch gaat namelijk niet door.

De Montenegrijnse ploeg, die zich ook voor het EK geplaatst heeft, bevindt zich momenteel in een bubbel om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. "Ze hebben ervoor gekozen in die bubbel te blijven en geen extra reisbeweging te maken", lichtte een woordvoerder van het Nederlands Handbal Verbond toe.

Om Oranje op weg naar het EK toch een wedstrijdprikkel te geven, wordt onderling een besloten wedstrijd gespeeld.

Het EK in Noorwegen en Denemarken begint voor Nederland op 4 december met een wedstrijd tegen Servië. Daarna volgen nog groepsduels met Kroatië (6 december) en Hongarije (8 december).

De regerend wereldkampioen speelt al zijn poulewedstrijden in het Noorse Trondheim. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade moet bij de eerste drie in de groep eindigen om zich te plaatsen voor de hoofdronde.

Oranje is er voor de achtste keer bij op het Europees kampioenschap. In 2016 werd voor het eerst een medaille gepakt (zilver). In 2018, tijdens de laatste editie, hield de Nederlandse ploeg brons over aan het toernooi.

EK-selectie handbalsters: Lois Abbingh, Debbie Bont, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Dione Housheer, Jessy Kramer, Harma van Kreij, Annick Lipman, Angela Malestein, Larissa Nusser, Martine Smeets, Inger Smits, Danick Snelder, Nikita van der Vliet, Tess Wester en Bo van Wetering.