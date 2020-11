Het bestuur van turnbond KNGU heeft op advies van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) besloten om zogenaamde ordemaatregelen tegen twee coaches te versoepelen. Ed Zijp mag weer trainingen geven en Vincent Wevers mag weer contact hebben met (oud-)leden van de KNGU.

Zijp en Wevers zijn twee van de coaches naar wie de aanklager van het ISR onderzoek doet in verband met geestelijke en fysieke mishandeling van turnsters.

Zijp was vanwege dat onderzoek eind september voor onbepaalde tijd op non-actief gesteld. Er waren meerdere meldingen over hem binnengekomen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Het onderzoek is nog niet afgerond, maar het ISR kwam deze week wel met het advies de ordemaatregel tegen Zijp te wijzigen. De trainer van Flik-Flak uit Den Bosch mag nu bij de centrale trainingen van de nationale vrouwenselectie, die momenteel in Nijmegen worden gehouden, zijn pupil Tisha Volleman weer begeleiden.

Zijp zou ook weer bij zijn club trainingen mogen geven, maar hij heeft er, mede op verzoek van de KNGU, voor gekozen om tijdens het onderzoek niet actief te zijn voor Flik-Flak.

Tisha Volleman kan weer trainen onder haar eigen coach Ed Zijp. (Foto: ANP)

Wevers zou kunnen praten met Goedkoop

Wevers mocht de afgelopen maanden al training geven in Nijmegen, al is daar tegenwoordig wel onafhankelijk toezicht.

De coach en vader van topturnsters Sanne en Lieke Wevers mag nu ook weer contact hebben met leden en oud-leden van de KNGU. Dat was de afgelopen maanden verboden, zodat het onderzoek van het ISR niet kon worden beïnvloed.

Wevers zou daardoor in gesprek kunnen met oud-turnster Joy Goedkoop, die in juli bij de NOS stelde dat haar voormalige coach fysiek geweld tegen haar heeft gebruikt en vorige week zei dat ze graag met Wevers zou praten.

"Zo'n gesprek zou nu inderdaad weer mogen, maar wij vinden niet dat dat zomaar even moet gebeuren", zei algemeen directeur Marieke van der Plas van de KNGU donderdag. "We willen ervoor zorgen dat zo'n gesprek professioneel begeleid wordt, voor Joy of wie er dan ook behoefte aan heeft."