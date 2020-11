De olympische atleten die zich volgend jaar in Tokio melden voor de Olympische Spelen hoeven niet eerst veertien dagen in quarantaine, zo heeft de organisatie van het grootste sportevenement ter wereld donderdag laten weten.

De regels in Japan schrijven voor dat reizigers uit het buitenland verplicht twee weken in quarantaine moeten. Volgens de olympische organisatie is die regel tijdens de Spelen echter niet te handhaven.

"Atleten, coaches en officials mogen gewoon het land in, op voorwaarde dat er belangrijke maatregelen worden genomen voordat ze naar Japan afreizen", aldus directeur Toshiro Muto van de organisatie.

Details over die maatregelen worden in de komende tijd uitgewerkt. Vermoedelijk houden de restricties onder meer in dat iedereen 72 uur voor aankomst in Japan een coronatest moet ondergaan.

'Toeschouwers in quarantaine is onmogelijk'

Muto liet ook weten dat er komend voorjaar duidelijkheid komt over het al dan niet toelaten van buitenlandse toeschouwers. "Het is in ieder geval onmogelijk om ze veertien dagen in quarantaine te plaatsen, dus testen voor vertrek en bij aankomst zal nodig zijn", zei hij.

Thomas Bach, de voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), brengt volgende week een driedaags bezoek aan Japan om te zien hoe de zaken ervoor staan.

De Olympische Spelen gingen dit jaar niet door vanwege de coronapandemie en werden met een jaar uitgesteld. De openingsceremonie staat nu gepland op 23 juli 2021.