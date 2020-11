Tiger Woods begint donderdag - zeven maanden later dan gepland - als titelverdediger aan de Masters. De 44-jarige Amerikaan zorgde vorig jaar met zijn zege bij het prestigieuze toernooi voor een van de bijzonderste momenten in de geschiedenis van de golfsport en die herinnering betekent nog steeds heel veel voor hem.

Woods won vorig jaar op de beroemde Augusta National Golf Club zijn eerste majortoernooi sinds de US Open van 2008. In de tussenliggende periode leek zijn zeer succesvolle carrière regelmatig bijna voorbij door privéproblemen en meerdere operaties aan zijn rug.

"Het gevoel dat ik vorig jaar had op de achttiende en laatste hole, toen ik wist dat ik heel dicht bij de overwinning was, was zó speciaal", zei Woods dinsdag op een persconferentie in Augusta. "Ik krijg nog steeds kippenvel als ik eraan terugdenk."

De bijzonderste herinnering voor de golflegende is het moment dat hij vlak na zijn laatste putt op de achttiende hole zijn toen tienjarige zoontje Charlie kon omhelzen. 22 jaar eerder, na de eerste Masters-zege van Woods, was er eenzelfde soort omhelzing tussen Tiger en zijn in 2006 overleden vader Earl.

"Het was prachtig dat mijn familie vorig jaar op die green stond, de mensen die me zo gesteund hebben in de zware tijden", aldus een zichtbaar emotionele Woods. "Dat moment met Charlie betekende heel veel voor me, en maakt me nog steeds emotioneel. Het deed me zoveel denken aan die omhelzing met mijn vader in 1997, de cirkel was echt rond."

Masters voor het eerst sinds 1939 niet in april

Woods kon ruim een halfjaar langer dan verwacht genieten van zijn status als Masters-winnaar, want het toernooi werd vanwege de coronapandemie verschoven naar november. Het is voor het eerst sinds 1939 dat de Masters niet in april plaatsvinden.

"Het is ongelooflijk om het groene jasje zo lang in huis te hebben gehad", zei Woods over de traditionele prijs voor de winnaar. "Maar dit is niet de manier waarop ik dat had gewild. Ik had het jasje in april weer willen verdienen, maar dat was natuurlijk niet mogelijk. We zijn blij dat we nu alsnog dit toernooi kunnen spelen."

De vijftienvoudig majorwinnaar heeft dit jaar nog weinig toernooien gespeeld (zes sinds de coronapauze) en als hij wel meedeed, maakte hij niet veel indruk. Zo werd hij 37e bij de PGA Championship en miste hij de cut bij de US Open, de eerste twee majors van dit unieke seizoen.

Toch begint Woods donderdag 'gewoon' als een van de favorieten aan de Masters, zeker met zijn optreden van vorig jaar in het achterhoofd. "Ik heb dit seizoen nog niet mijn beste spel laten zien, hopelijk lukt dat deze week", zei de vijfvoudig winnaar in Augusta. "Ik verwacht dat ik kan strijden om de winst."

Het wordt wel wennen dat er dit jaar geen publiek is bij de Masters. Zeker voor Woods, die altijd (luidruchtig) gevolgd wordt door de grootste groep supporters. "De fans hebben me vorig jaar absoluut geholpen. Het zal een compleet nieuwe ervaring zijn deze week."

Links: Woods omhelst zijn vader Earl na zijn Masters-zege in 1997. Rechts. Woods omhelst zijn zoontje Charlie na zijn Masters-zege in 2019. (Foto's: ANP en Pro Shots)