Andrea Dovizioso zal volgend jaar niet actief zijn in de MotoGP. De 34-jarige Italiaan, die al sinds 2008 uitkomt in de koningsklasse van de motorsport en drie keer als tweede eindigde in de WK-stand, hoopt dat het bij een sabbatical van één jaar blijft.

"Ik heb nog steeds de ambitie om te strijden om de winst. Ik zal terugkeren in de MotoGP zodra ik een project vind dat bij mij past", schrijft Dovizioso dinsdag in een verklaring op Instagram.

De wereldkampioen in de 125cc-klasse van 2004 maakte in augustus al bekend dat hij zijn aflopende contract bij Ducati niet zal verlengen. Hij is momenteel bezig aan zijn achtste seizoen bij het fabrieksteam van het Italiaanse bedrijf.

"Ik heb de afgelopen maanden verschillende aanbiedingen gekregen om als testcoureur te fungeren bij MotoGP-teams", aldus Dovizioso. "Ik ben dankbaar voor die kansen, maar ik heb besloten dat ik voorlopig geen vaste verbintenis wil aangaan."

Dovizioso staat op 15 zeges en 62 podiumplekken na 227 MotoGP-races. Hij eindigde in 2017, 2018 én 2019 als tweede in het wereldkampioenschap, telkens achter de Spanjaard Marc Márquez. Dit seizoen staat hij zesde met nog twee races te gaan.