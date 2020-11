Het internationaal sporttribunaal CAS heeft Andrea Iannone dinsdag een schorsing van vier jaar opgelegd vanwege het gebruik van anabole steroïden. De 31-jarige MotoGP-coureur reageerde geschokt en woedend op het nieuws.

"Dit is het grootste onrecht dat ik me ooit had kunnen voorstellen. De mensen die proberen mijn leven te verwoesten, zullen merken hoe sterk ik ben. Ik zal blijven strijden om mijn naam te zuiveren", schreef Iannone in een emotioneel bericht op Instagram.

De Italiaan, die uitkomt voor Aprilia, was sinds 17 december vorig jaar al voorlopig geschorst, nadat bij de Grand Prix van Maleisië in november sporen van het verboden middel drostanolon in zijn lichaam werden aangetroffen. Ook zijn B-staal bleek later positief.

Volgens Iannone was die uitslag te wijten aan het eten van verontreinigd vlees. De disciplinaire commissie van motorsportfederatie FIM vond zijn verhaal plausibel en schorste hem in april voor achttien maanden in plaats van de vier jaar die op het gebruik van drostanolon staat.

Het mondiale antidopingbureau WADA trok de woorden van Iannone in twijfel en eiste in juni bij het sporttribunaal dat hij alsnog voor vier jaar zou worden uitgesloten. Het CAS geeft daar nu dus gehoor aan, waardoor Iannone tot 17 december 2023 niet mag racen.

De emotionele boodschap van Andrea Iannone. (Bron: Instagram.com/Andreaiannone)

'Ergste onrecht dat ik me ooit had kunnen voorstellen'

Overigens was Iannone zelf ook al naar het CAS gestapt omdat hij het niet eens was met het voornemen van de FIM om hem anderhalf jaar te weren; hij wilde vrijspraak. Er is geen beroep mogelijk tegen dit oordeel van het CAS.

Iannone genoot de volledige steun van Aprilia en staat ook dit seizoen gewoon nog onder contract bij de Italiaanse renstal. De Brit Bradley Smith neemt deze jaargang de plek in van Iannone, maar Aprilia zal nu op zoek moeten naar een vaste vervanger.